F1: Rejeitado recurso no ‘caso Horner’

A Red Bull GmbH anunciou na quinta-feira passada que o recurso, tratado por outro advogado independente, também foi rejeitado. Em comunicado, a empresa fez saber que após ter sido “investigada uma queixa apresentada contra Christian Horner. A queixa foi tratada através do procedimento de reclamação da empresa, tendo sido nomeado um advogado independente que rejeitou a queixa”, acrescentando que foi exercido “o direito de recurso, tendo o recurso sido avaliado por outro advogado independente. Todas as fases do processo de recurso foram agora concluídas, com o recurso a ser rejeitado como resultado”.

A Red Bull confirmou que o recurso contra o resultado da anterior investigação, e que ilibava o diretor-executivo da equipa das acusações de má conduta, foi rejeitado. Estas acusações, apresentadas por uma funcionária no início da temporada de Fórmula 1 de 2024, levaram a uma investigação interna do grupo económico austríaco, detentor da Red Bull Racing, realizado por um advogado externo e independente.

