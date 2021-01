F1: Regulamentos de 2022 são “oportunidade” e um “risco” para a Williams

Em 2022, a Fórmula 1 vai introduzir novos regulamentos. Para a Williams, esta é uma oportunidade para sair do final do pelotão, mas, de acordo com o chefe de equipa, Simon Roberts, existe risco.

Após vários problemas em pista, com 2020 a ser o ano pior da equipa britânica na Fórmula 1 ao não ter conquistado um único ponto, a Williams foi vendido à Dorilton Capital. Com isso, Simon Roberts assumiu a chefia da equipa e para os novos regulamentos de 2022 vê uma oportunidade de melhorar a prestação da histórica equipa.

Ao motorsport.com, Roberts afirmou: “As regulamentações de 2022 são uma grande oportunidade para todas as equipas. Mas, também há um grande risco. Estamos concentrados no espaço de tempo entre 2021 e 2022, pois não podes levar nada, ou seja, não te podes atrasar com as coisas novas. Estamos em contagem decrescente para tentar perceber o que é preciso para o teste de inverno de 2022”.

“Temos tempo, pessoas e recursos no túnel de vento e no CFD para a primeira parte do ano, para desenvolver o carro de 2021. Depois, estamos numa encruzilhada, mas ainda não sei quando vamos chegar aí. Não deve ser em agosto, nem deve ser no final de janeiro. Vamos estar atentos”, finalizou Roberts.