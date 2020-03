F1: Regulamento Técnico e Financeiro de 2021

O Conselho Mundial da FIA aprovou várias atualizações do Regulamento Técnico de 2021 do Mundial de Fórmula 1, onde se incluem alterações nos perfis das asas dianteiras para evitar que o ‘downwash’ (NDR, downwash é a mudança na direção do ar, desviado pela ação aerodinâmica de um aerofólio/asa em movimento. Conforme o ar passa por um aerofólio, é desviado para a região de baixa pressão, na superfície superior num movimento chamado upwash. Após passar pelo aerofólio, o fluxo de ar regressa à sua posição e estado original, sendo esse movimento denominado downwash) possa comprometer o objetivo de permitir que os monolugares rodem mais perto uns dos outros.

As ‘endplates’ das asas frontais, da carroçaria superior e das posteriores vão ser modificadas para dar às equipas mais espaço comercial.

Foi ainda aprovada uma melhoria drástica na resistência e absorção de energia do chassis, nos impactos dianteiro, lateral e traseiro. Foram ainda confirmadas uma série de atualizações que visam melhorar consideravelmente a segurança elétrica (alta tensão) dos carros

Passam a ser obrigatórias ‘amarras’ para a asa traseira e estruturas de impacto traseiro.

Por fim, foram feitas alterações nos regulamentos financeiros para 2021 e anos seguintes, que permitirão monitorizar as atividades por parte dos administradores do Teto Orçamental, remotamente ou ‘in site’. Iremos analisar todos os detalhes assim que possível e explicá-los.