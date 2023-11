F1: Regulamento técnico de 2026 obriga “provavelmente a um novo tamanho de pneu” | AutoSport

O regulamento técnico em vigor atualmente na Fórmula 1, trouxe, além de inúmeras outras mudanças, um novo tamanho de pneu da Pirelli, passando de 13 para 18 polegadas. Com a introdução de um novo regulamento técnico, que acompanha as mudanças nas unidades motrizes, há a possibilidade da Pirelli ter de apresentar um tamanho mais pequeno que o atual, uma vez que há o desejo em reduzir as dimensões e peso dos monolugares no próximo ciclo regulamentar.

O regulamento técnico que entrou em vigor na temporada de 2022 trouxe para a Fórmula 1 monolugares em tudo maiores, incluindo pneus e jantes, que além do seu tamanho e novo peso, têm ainda uma aleta por cima, obrigando a uma nova abordagem nas paragens para trocas de pneus durante as corridas. Passada essa fase, os tempos de paragem voltam a ser baixos, comprovando a capacidade de adaptação dos elementos das 10 equipas do paddock. Mas os monolugares de Fórmula 1 de 2026 vão ser mais curtos, estreitos e leves com a FIA a apontar para uma redução de 50 kg no peso. Ao detalhe, o regulamento ainda não está totalmente definido, mas as linhas-mestras sim.

O responsável da Pirelli, Mario Isola, explicou, tendo em vista esta alteração das regras, que “em 2026, teremos um carro completamente novo, provavelmente com um novo tamanho de pneu. Isso está dentro dos limites do possível. Ainda não está definido, mas o objetivo não é segredo. Trata-se de desenvolver carros mais leves, carros mais ágeis, e os pneus fazem parte do peso do carro. Por isso, podemos ter de fornecer pneus mais pequenos, como fizemos no passado. Se for esse o caso novamente, mudaremos em conformidade para 2026″. Isola acrescentou que isso “faz parte do nosso acordo com a Fórmula 1: seguir os desejos das partes interessadas e desenvolver um pneu que esteja sempre em linha com o objetivo definido por todas as partes”.

Se acontecer a alteração para um novo tamanho de pneus, a Pirelli deverá voltar a realizar vários testes ao novo produto no ano anterior – 2025 – como aconteceu antes do atual regulamento entrar em vigor, para que as equipas se preparem para esta alteração e tenham alguns dados para análise com os novos carros. Recordamos que a marca italiana estuda um novo pneu que permita menos degradação, sem hipotecar as variações de estratégia, ainda para este ciclo regulamentar.