F1: Regulamento das corridas sprint de qualificação pode ser revisto | AutoSport

O Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA, reunido no Mónaco, aprovou as alterações ao regulamento da F1, que introduzem na categoria as corridas de sprint de qualificação, mas ainda antes disso ocorrer, na manhã do GP da Áustria, Michael Masi, Diretor de Corrida da F1, afirmou que o regulamento pode ser alterado conforme forem percebendo como funcionam as corridas sprint na prática.

“Para ser justo, todos têm a mente completamente aberta que podem existir coisas que ninguém pensou, nenhum de nós, mas também mente aberta que, após o primeiro evento, vamos rever sem problemas, internamente e ver o que funcionou, o que não funcionou, outras áreas que precisam de ser refinadas. Muito honestamente, para todos os envolvidos, é algo de novo, particularmente na capacidade da F1. Os regulamentos tradicionalmente têm sido estruturados num formato e forma muito específicos em torno de um Grande Prémio que decorre sem que a sprint de qualificação aconteça. Por isso, todos estão bastante abertos e disseram, mesmo tão tarde como esta manhã [antes da corrida do GP da Áustria], que todos precisamos de trabalhar em conjunto e ver o que surge, qualquer coisa que não tenhamos considerado, já que todos o leram [o regulamento] hoje de princípio ao fim”, explicou Masi.