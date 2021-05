F1: Regresso difícil de Fernando Alonso surpreende responsáveis da Alpine | AutoSport

Marcin Budkowski admite que não esperava que o regresso de Fernando Alonso à Fórmula 1 se revelasse “tão difícil” para o espanhol. Curiosamente, todos os pilotos de topo que trocaram de equipa estão com algumas dificuldades: Sergio Pérez, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Fernando Alonso e Sebastian Vettel. Este último é quem está a ter mais dificuldades, ao ponto de estar a ser batido por Lance Stroll. Daniel Ricciardo está a começar a melhorar, Sergio Pérez também está com dificuldades e desta lista o melhor é mesmo Carlos Sainz, ainda que não esteja a acompanhar o seu companheiro de equipa, Charles Leclerc.

Marcin Budkowski, um dos responsáveis da Alpine diz que: “hoje em dia é difícil a um piloto adaptar-se a uma nova equipa. O Fernando é extremamente talentoso, mas não podemos esquecer que a Fórmula 1 está num nível diferente das outras categorias de corridas e não se trata apenas de conduzir. Aqui tem de se tirar 100% do carro”, disse ele ao diário espanhol AS, acrescentando que não sabe quanto tempo mais Alonso precisa: “Virá naturalmente. Realisticamente, penso que o Fernando não subestimou nada, mas confesso que também não esperava que fosse tão difícil”.