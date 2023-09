F1: Regresso de Daniel Ricciardo poderá ser apenas no Catar | AutoSport

O regresso de Daniel Ricciardo poderá não acontecer neste mês, sendo necessário esperar até outubro para voltamos a ver o australiano ao volante do Alpha Tauri. Apesar da recuperação estar a correr bem, a exigência das duas corridas que se seguem no calendário poderá adiar o regresso de Ricciardo.

Segundo Helmut Marko, citado pelo motorsport-magazin.com, será muito difícil vermos Ricciardo em Singapura ou Suzuka:

“O primeiro Grande Prêmio que seria questionado se o processo de recuperação fosse ideal seria Singapura”, disse Marko. “Mas como este é um dos Grandes Prémios mais extremos em termos de esforço físico, isso não é provável e o mesmo se aplica a Suzuka”.

Assim, o Catar poderá ser o palco para o regresso do piloto que fraturou a mão esquerda no treino do GP dos Países Baixos, tendo sido substituído por Liam Lawson.