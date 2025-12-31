F1: Regresso de Daniel Ricciardo à competição pode acontecer num contexto bem diferente

O australiano, afastado da F1 desde 2024 e atualmente em funções como embaixador global da Ford, revelou ter “comichão” para regressar às corridas, numa vertente bem diferente dos monolugares. Depois de participar no Raptor Rally, nos Estados Unidos, ao volante do protótipo Raptor T1+, Ricciardo deixou em aberto a possibilidade de alinhar no futuro na Baja 1000, uma das provas de todo‑o‑terreno mais exigentes do mundo.

No âmbito de uma sessão de perguntas e respostas promovida pela Ford, Ricciardo confessou que a experiência no deserto norte‑americano reacendeu o gosto pela competição, ainda que fora do ambiente da Fórmula 1. Paralelamente, o responsável máximo da divisão de competição da Ford, Mark Rushbrook, explicou que, apesar de não existir para já qualquer plano formal para integrar o australiano em programas competitivos, a marca mantém todas as opções em aberto para o futuro.​

Ricciardo como Jenson Button?

A Baja 1000, disputada anualmente na Península da Baja California, no México, é reconhecida como uma das corridas off‑road mais duras e perigosas, com percursos que combinam deserto e terreno rochoso e várias categorias, de motas a carros e buggies. Na edição de 2025, o traçado em laço com partida e chegada em Ensenada contou com 854 milhas para as classes profissionais, tendo Christopher Polvoorde e Bryce Menzies conquistado a vitória absoluta em quatro rodas num Ford Trophy Truck. Não seria a primeira vez que víamos um piloto de F1 nesta prova, com Jenson Button também a ter participado em 2019.

“Mónaco é incrível, mas o salto de hoje foi também incrível, depois de ter passado tantas vezes no ar neste evento impressionante da Ford”, descreveu Ricciardo, após conduzir o Raptor T1+. Estava no T1+ e o Mitch deixou‑me com o coração na boca! Foi muito mais do que estava à espera, mas foi brutalmente divertido. A comichão pela Baja está lá, mas ainda tenho muito para aprender. Mais alguns eventos como este e depois perguntem‑me outra vez no próximo ano. Vamos ver em que ponto estou!”, admitiu.​

Já Mark Rushbrook deixou o cenário em aberto: “Estamos a desfrutar deste tempo com ele e do retorno que isso nos traz. Neste momento, não há qualquer plano para competição, mas nunca se sabe o que o futuro pode trazer.”