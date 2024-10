F1: Regresso com menos pressão para Liam Lawson

Liam Lawson vai regressar à Fórmula 1 no Grande Prémio dos Estados Unidos, substituindo Daniel Ricciardo durante o resto da época na RB. No entanto, Lawson vai enfrentar uma penalização na grelha relacionada com o motor, uma vez que herda os componentes da unidade de potência de Ricciardo.

O chefe de equipa da Red Bull, Christian Horner, descreveu esta situação como uma “reentrada suave” para Lawson. Com a Red Bull a querer avaliar a capacidade de Lawson, cada corrida será fundamental para o neozelandês provar o seu valor, especialmente cntra Yuki Tsunoda, o seu colega de equipa que está em boa forma. Lawson já superou Tsunoda em duas das três corridas que fizeram juntos em 2023. Horner está ansioso por ver a rapidez com que Lawson se adapta no seu regresso. Para esta primeira corrida, com o fundo da grelha garantido, Lawson poderá regressar com um pouco menos de pressão.

“Bem, ele vai ter uma penalização por troca de motor de qualquer forma, por isso tem uma aterragem suave, ou uma reentrada suave” disse Horner ao podcast F1 Nation. “Mas, claro, ele vai ser avaliado em relação ao seu colega de equipa. Ele foi muito rápido contra ele no ano passado. Penso que o Yuki voltou a acelerar este ano. Vai ser fascinante ver a rapidez com que ele se adapta, a rapidez com que ele se dá bem. No ano passado, o Liam foi rápido desde o início. Ele é um piloto duro e que se adapta com facilidade. Certamente, os testes que ele fez para nós no carro da Red Bull Racing este ano foram muito encorajadores”.

“Sabemos que o Yuki é um piloto muito, muito rápido. Ele consegue, sem dúvida, fazer uma volta e à medida que amadurece – porque já não é um novato, está na sua quarta época de Grandes Prémios – tem agora muita experiência. Tomando-o como ponto de referência, vimos a comparação entre o Daniel e o Yuki, [por isso] será muito interessante ver o desempenho do Liam nas restantes seis corridas.”