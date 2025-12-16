F1: Regresso a Portugal festejado com um grande “SIUUUU” na Internet
As reações na internet sobre o regresso do GP de Portugal são amplamente positivas. A comunidade da F1 já há muito tempo que pedia o regresso do Autódromo Internacional do Algarve ao calendário.
A primeira visita da F1 ao AIA aconteceu em plena pandemia, em 2020 e 2021 e quem não conhecia a pista ficou encantado com o traçado, especialmente as mudanças de elevação que tornam a pista numa montanha-russa. Os fãs mais familiarizados com jogos de simulação já conhecia a pista e festejaram a ida da F1 para um traçado que tantas emoções já tinha proporcionado no virtual.
Assim, percorrendo a internet e pouco tempo depois do anúncio oficial da F1, multiplicam-se as reações positivas. Os famosos “memes” são uma das formas mais imediatas de comunicação e o famoso festejo de Cristiano Ronaldo tem sido amplamente usado para comentar as publicações que confirmam o regresso a Portugal. Os elogios à pista também aparecem abundantemente. Se os anúncios de algumas pistas nem sempre agradam a todos, o regresso de Portimão ao calendário da F1 parece ter agradado a uma grande fatia da comunidade F1.
PORTIMAO RETURNS! REAL CIRCUIT! LET'S GOOOO!!!! pic.twitter.com/c782fi3EEt
— 1*¹² | 🩵 U (@kucingjantan_07) December 16, 2025
