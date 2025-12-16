F1: Regresso a Portugal confirmado
Está confirmado: a Fórmula 1 vai regressar a Portugal em 2027 e 2028, no âmbito de um acordo de dois anos celebrado entre a Fórmula 1, o Governo português, o Turismo de Portugal e o promotor Parkalgar – Parques Tecnológicos e Desportivos, S.A. A F1 já confirmou o regresso ao AIA do Grande Circo, confirmando a promessa assumida pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, no passado mês de agosto.
O Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, volta assim a receber a categoria-rainha do automobilismo, depois de ter sido palco dos Grandes Prémios de 2020 e 2021, realizados em contexto pandémico. Nessas edições, o circuito algarvio teve um papel determinante no regresso da Fórmula 1 à atividade durante a crise da Covid-19, ganhando reconhecimento internacional pela organização e qualidade da pista.
Durante a Festa do Pontal, em agosto, Luís Montenegro destacou o impacto económico dos eventos desta envergadura, apesar do investimento inicial necessário: “Uma das circunstâncias que mais contribui para a promoção desta região são os grandes eventos. Estes implicam algum esforço financeiro por parte do Governo, mas têm um retorno financeiro direto e indireto que vale a pena.”
Situado no sul do país, numa região conhecida pelas praias, clima e património histórico, o circuito de Portimão é amplamente elogiado pelos pilotos. Com 4,6 quilómetros de extensão, um traçado técnico e exigente, grandes variações de altitude e o famoso “mergulhar” para a última curva antes da reta da meta, o AIA oferece um verdadeiro desafio em estilo “montanha-russa”, que costuma proporcionar corridas espetaculares.
O presidente e CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, manifestou grande satisfação com o regresso de Portugal ao calendário: “Estou encantado por ver Portimão regressar à Fórmula 1 e por continuar a acender a paixão dos incríveis fãs portugueses. O circuito proporciona emoção desde a primeira curva até à bandeira de xadrez.” O dirigente italiano destacou ainda a forte concorrência entre países interessados em receber a Fórmula 1 e agradeceu o apoio das entidades portuguesas, do Governo ao Turismo de Portugal, passando pela Região de Turismo do Algarve e pela administração do circuito.
Jaime Costa, CEO e Chairman do Autódromo Internacional do Algarve, falou num momento de orgulho para o circuito e para a região: “Estamos entusiasmados por receber novamente a Fórmula 1 em Portugal. O Grande Prémio irá mostrar a excelência do nosso circuito e a paixão dos nossos fãs, dando um forte impulso ao turismo, à região e à comunidade.” O responsável sublinhou ainda que este regresso só foi possível graças ao apoio contínuo do Governo português e garantiu um espetáculo à altura das expectativas.
Portugal tem uma longa e prestigiada história na Fórmula 1. O primeiro Grande Prémio realizou-se em 1958, no Circuito da Boavista, no Porto, com vitória de Stirling Moss. A prova passou ainda por Monsanto, regressou ao Porto e teve um ciclo marcante no Estoril entre 1984 e 1996. Foi precisamente no Estoril que Ayrton Senna conquistou a sua primeira vitória na Fórmula 1, em 1985, sob chuva intensa. Outros campeões como Alain Prost, Nigel Mansell e Jacques Villeneuve também venceram em solo português.
Mais recentemente, Portimão entrou para a história da modalidade em 2021, quando Lewis Hamilton alcançou ali a sua 92.ª vitória na Fórmula 1, superando o recorde de Michael Schumacher. O britânico, que também venceu em 2020, continua a ser o único piloto do atual pelotão a triunfar no circuito algarvio.
Com o MotoGP já garantido para 2025 e 2026, o regresso da Fórmula 1 consolida o Algarve como um dos principais polos do desporto motorizado internacional. Em 2027 e 2028, Portugal volta a receber a elite do automobilismo mundial, reforçando a sua projeção global e recuperando um lugar de destaque no calendário de uma das competições mais mediáticas do planeta.
[email protected]
16 Dezembro, 2025 at 9:41
Excelente notícia por muitos motivos… claro.
(Espero é que não seja em pleno verão…)
Parabéns a TODOS os envolvidos, especialmente o governo.
Pena é não ter sido decidido já p’ra este ano!
Aproveito também neste post p’ra desejar Boas Festas a todos, e um Bom Ano de 2026.
Saudações Desportivas,
Christopher Shean.