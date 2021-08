F1: Regresso à ação num circuito centenário | AutoSport

É a primeira corrida após as férias de verão e a Fórmula 1 regressa ao lendário circuito de Spa-Francorchamps, para o Grande Prémio da Bélgica, a 12ª ronda do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA.

Em plena luta pela liderança do campeonato, com Lewis Hamilton e Max Verstappen e Red Bull e Mercedes, envolvidos em diversos “casos”, poucos circuitos podiam ser melhor terreno para uma corrida de regresso à competição. Rápido e com alterações climatéricas repentinas, Spa-Francorchamps promete uma boa corrida. Pode ainda ser o lugar onde se fica a saber quem vai ser o companheiro de equipa de Hamilton em 2022.

O Circuit de Spa-Francorchamps está entre os locais mais conhecidos do desporto e celebra este ano o seu centenário. O Barão Joseph de Crawhez, Jules de Thier e Henri Langlois van Ophem pensaram que o triângulo Francorchamps-Malmédy-Stavelot proporcionaria uma pista de corridas fantástica, sinuosa através dos contornos da verdejante Floresta das Ardenas.

A primeira corrida, em Agosto de 1921, foi realizada para motas, mas um ano mais tarde foram registados os participantes em automóveis suficientes, para o Grande Prémio da Bélgica. Essas estradas foram eventualmente asfaltadas em 1928, e em 1950 o circuito de 14 km foi incluído na primeira época do campeonato mundial de Fórmula 1. Apenas Monza, Mónaco e Silverstone acolheram mais rondas do que as 53 corridas em Spa-Francorchamps.

O actual traçado de Spa-Francorchamps, modificado mais recentemente em 2007, continua a ser um desafio temível e é um dos favoritos entre o paddock da Fórmula 1. Com 7.004 km é o circuito mais longo do calendário e apresenta curvas rápidas,tais como Pouhon, Blanchimont e o complexo Eau Rouge/Raidillon, uma “cascata” de asfalto que os pilotos sobem em aceleração.

O circuito não só é um teste para os pilotos, como também proporciona um teste para as equipas devido às suas características variáveis, com um primeiro e terceiro setores onde é necessária toda a potência, contrabalançados por um setor médio longo e dependente de downforce. As equipas também enfrentam um desafio que tem estado sempre presente ao longo dos 100 anos de história de Spa-Francorchamps: o clima. A sua localização dentro da Floresta das Ardenas significa que as condições podem mudar curva a curva.

1º GP 1950

Voltas 44

Circuito 7004 km

Corrida 308.052 km

Recorde 1:46.286 Valtteri Bottas (2018)

Horário

Sexta-Feira, 27 de agosto

Treino livre 1 10:30 – 11:30

Treino livre 2 14:00 – 15:00

Sábado, 28 de agosto

Treino livre 3 11:00 – 12:00

Qualificação 14:00 – 15:00

Domingo, 29 Agosto

Corrida 14:00