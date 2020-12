F1: regressam os rumores de Adrian Newey na Aston Martin

Rumores que circulam apontam para a possibilidade da Aston Martin se estar a preparar para fazer uma grande oferta financeira a Adrian Newey, e com isso ‘roubá-lo’ à Red Bull.

Helmut Marko já disse sobre isso há algum tempo que “Adrian Newey está sob contrato connosco. Ele testou recentemente um raro Aston Martin e agradeceu ao (Lawrence) Stroll por isso. Não há mais nada”.

A La Gazzetta dello Sport está agora a reavivar o rumor, que caso se concretize reúne novamente Newey com Sebastian Vettel, que é quatro vezes campeão do Mundo de Fórmula 1 com os carros desenhados por Newey.