F1 regressa a Nürburgring para teste com a Pirelli
Mercedes e McLaren vão participar num teste de pneus da Pirelli no Nürburgring, nos dias 14 e 15 de abril, marcando o regresso da Fórmula 1 ao circuito alemão seis anos depois. A sessão surge durante a pausa no calendário provocada pelos cancelamentos no Médio Oriente.
O teste, organizado pela Pirelli, substituirá a sessão inicialmente prevista para o Bahrein no final de fevereiro, cancelada devido ao conflito entre os Estados Unidos/Israel e o Irão. Ainda não está definido se os trabalhos no Nürburgring serão realizados em condições de piso seco ou molhado, embora exista a possibilidade de simulação artificial de chuva, como estava previsto para o Bahrein.
A última vez que a Fórmula 1 competiu no Nürburgring foi em 2020, com o Grande Prémio de Eifel, enquanto a última corrida regular no circuito alemão tinha ocorrido em 2013. Desde então, a Alemanha tem tido uma presença irregular no calendário, tendo o Grande Prémio de 2019 em Hockenheim sido a última prova disputada no país.
Para a Mercedes, estarão em pista George Russell e Kimi Antonelli, enquanto a McLaren dividirá o programa entre Lando Norris e Oscar Piastri, em dias distintos. A sessão representa uma oportunidade importante de rodagem para os pilotos, numa fase em que a temporada está interrompida durante cinco semanas.
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