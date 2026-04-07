F1 regressa a Nürburgring para teste com a Pirelli

Mercedes e McLaren vão participar num teste de pneus da Pirelli no Nürburgring, nos dias 14 e 15 de abril, marcando o regresso da Fórmula 1 ao circuito alemão seis anos depois. A sessão surge durante a pausa no calendário provocada pelos cancelamentos no Médio Oriente.

O teste, organizado pela Pirelli, substituirá a sessão inicialmente prevista para o Bahrein no final de fevereiro, cancelada devido ao conflito entre os Estados Unidos/Israel e o Irão. Ainda não está definido se os trabalhos no Nürburgring serão realizados em condições de piso seco ou molhado, embora exista a possibilidade de simulação artificial de chuva, como estava previsto para o Bahrein.

A última vez que a Fórmula 1 competiu no Nürburgring foi em 2020, com o Grande Prémio de Eifel, enquanto a última corrida regular no circuito alemão tinha ocorrido em 2013. Desde então, a Alemanha tem tido uma presença irregular no calendário, tendo o Grande Prémio de 2019 em Hockenheim sido a última prova disputada no país.

Para a Mercedes, estarão em pista George Russell e Kimi Antonelli, enquanto a McLaren dividirá o programa entre Lando Norris e Oscar Piastri, em dias distintos. A sessão representa uma oportunidade importante de rodagem para os pilotos, numa fase em que a temporada está interrompida durante cinco semanas.