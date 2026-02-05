F1: Regras Papaia vão sofrer ajustes, segundo Oscar Piastri

O piloto Oscar Piastri confirmou que a McLaren irá introduzir ajustes nas chamadas “papaya rules” (regras papaia) — as diretrizes internas de gestão entre pilotos — depois de vários episódios na temporada passada terem criado tensões evitáveis dentro da equipa.

Sob a liderança do diretor de equipa Andrea Stella, a McLaren tem defendido uma abordagem de igualdade total entre Piastri e Lando Norris. No entanto, em 2025 surgiram situações controversas, incluindo ordens de troca de posições no Grande Prémio de Itália e incidentes no Grande Prémio de Singapura, além de episódios em Silverstone, Áustria e Hungria que alimentaram perceções de favoritismo.

No final da época, Norris terminou 13 pontos à frente do australiano, caminho que conduziu ao seu primeiro título mundial. Stella já tinha admitido a necessidade de simplificar os procedimentos internos, e Piastri confirmou agora que as regras “vão ter um aspeto diferente” em 2026, mantendo, contudo, a filosofia de competição aberta dentro da equipa.

Ready for another day in the MCL40 🚀 #McLarenF1 | #F1 🧡 pic.twitter.com/3ZJ2agw5KH — McLaren Mastercard Formula 1 Team 🧡 (@McLarenF1) January 30, 2026

Falando a órgãos de comunicação social selecionados, o piloto explicou que o objetivo passa por reduzir ambiguidades e evitar conflitos desnecessários, reforçando, ao mesmo tempo, o espírito coletivo da McLaren.

Apesar das polémicas, Piastri garantiu que se sentiu tratado de forma justa ao longo da temporada e acredita que a abordagem equilibrada se manterá, embora reconheça que algumas decisões poderiam ter sido melhor geridas num contexto de alta pressão competitivo.

Oscar Piastri, citado pela RacingNews365:

“Como o Andrea disse, simplificar é uma decisão sensata. Provavelmente causámos algumas dores de cabeça a nós próprios no ano passado que não eram necessárias. Vai haver alguns ajustes este ano, sem dúvida. Mas é claro que continuamos a querer correr o máximo possível como equipa.”

Sobre 2025, acrescentou:

“Penso que tive uma oportunidade justa no ano passado e espero que continue exatamente assim. Nunca senti más intenções. Algumas situações podiam ter sido tratadas de forma diferente, mas isso faz parte do desporto de elite e da Fórmula 1. Estamos a trabalhar para melhorar as coisas e garantir que ficamos mais fortes.”