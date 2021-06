F1: Regras dos pit stops serão alteradas | AutoSport

Num ano agitado dentro de pista, com lutas interessantes pela liderança e no resto do pelotão, a F1 vê-se novamente envolta em controvérsia. Foram (são) as asas flexíveis, foram (são) os limites de pista e agora, os pit stop.

Não é segredo que a Red Bull é a equipa mais rápida a trocar quatro pneus dos seus monolugares. Não raras vezes, os mecânicos mudam 4 rodas em menos de 2 segundos. É uma arte, não tenhamos dúvida, que envolve muito treino e material capaz de o fazer, por isso é que a F1 é um desporto de equipa.

A partir do GP da Hungria, a FIA quer atrasar as paragens, não devendo ser possível paragens em menos de 2 segundos. Com a nova diretiva da organização, cada fase do pit stop terá um tempo mínimo, para que as saídas dos monolugares para a pista sejam feitas em segurança, com as mudanças de pneus bem concluídas. Assim manda a nova diretiva técnica 22A.

Sensores nos equipamentos dos mecânicos, darão sinal quando o elemento concluir a sua tarefa em menos de 0.15 segundos, tendo assim que repetir a mesma para assegurar que está concluída com sucesso. Mais: depois de todas as rodas estarem bem apertadas, o tempo desde esse momento até ao sinal verde para o piloto poder sair, nunca poderá ser menor que 0.2 segundos

O site racefans.com avança que esta diretiva veio de encontro às questões levantadas por algumas equipas sobre a rapidez com que são executados os pit stops na Red Bull.