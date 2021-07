F1: Regras das corridas sprint poderão ser alteradas | AutoSport

A estreia das corridas Sprint de qualificação aproxima-se a passos largos. O GP de Silverstone será a primeira prova em que o novo formato será testado, mas Michael Masi confirmou que poderá haver mudanças.

Como se trata de um formato novo, há questões que poderão surgir durante o fim de semana, mas Masi confirmou que há abertura para mudar o que for necessário:

“Penso que temos sido muito afortunados pela abordagem colaborativa desde o início do ano de todos. Por isso, tivemos numerosas reuniões, envolvendo toda a equipa de diretores desportivos, nós próprios na FIA, e obviamente a F1 no desenvolvimento da ideia, deixando que todos possam analisar e encontrar pormenores que necessitassem de ser revistos. E todos, para ser justo, têm uma mente completamente aberta que pode haver coisas que ninguém pensou, mas também uma mente aberta que, após o primeiro evento, vamos rever internamente e ver o que funcionou, o que não funcionou, outras áreas que precisam de ser refinadas. Muito honestamente, com todos os envolvidos, é algo de novo para todos nós, particularmente na capacidade de F1. Os regulamentos tradicionalmente têm sido estruturados num formato e forma muito específicos em torno de um grande prémio que tem lugar, sem que a qualificação para o sprint aconteça. Por isso, todos estão bastante abertos e disseram que todos temos de trabalhar em conjunto e ver o que surge, qualquer coisa que não tenhamos considerado.”