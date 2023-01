F1: Regra que deu o título a Max Verstappen será alterada | AutoSport

Ainda estão frescas na memória as imagens da confusão no final do GP do Japão que acabou por dar o título a Max Verstappen, deixando todos de calculadora na mão, sem entender o que tinha acontecido. E, apesar de a FIA dizer que nada fez de errado, a regra sobre as corridas encurtadas vai ser alterada.

O GP da Bélgica de 2021 deixou marcas mais profundas do que se poderia inicialmente pensar. Com a corrida a ter apenas oficialmente uma volta completada e com os pilotos a receberem metade dos pontos por isso, a regra de atribuição de pontos foi mudada.

Para as corridas em que foi feita mais de 25%, mas não 50% da distância prevista, o vencedor receberia 13 pontos, e para as corridas cuja distância percorrida foi de mais de 50%, mas não 75%, então seriam 19 pontos. Para as provas que ultrapassassem os 75%, a pontuação total seria dada.

Com o GP do Japão a ter 28 voltas – pouco mais de 52% – a regra parecia dar 19 pontos a Max Verstappen pela vitória, com Sergio Pérez a receber 14 pelo segundo lugar e Leclerc 12 pelo terceiro. Mas a regra foi mal escrita e só englobava corridas com final prematuro e não corridas que fossem até ao fim, apesar do reduzido número de voltas. A FIA viu-se obrigada a dar os 25 pontos a Verstappen, o que lhe garantiu o título, para surpresa de todos, incluindo do próprio.

Ora a FIA quer mudar a regra de forma a ser aplicada como todos pensavam que seria no Japão. O novo diretor-desportivo de F1 da FIA, Steve Nielsen, que acaba de entrar para o órgão diretivo, irá trabalhar nesse sentido.

Apesar de Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA, ter tentado afastar-se de qualquer responsabilidade (de forma algo caricata na entrega de prémios da FIA), o erro foi de todos. De quem escreveu a regra e de quem a aprovou. Não há mal nenhum em admitir que a regra foi pensada para uma coisa, mas a escrita da mesma abriu a possibilidade que se viu no Japão. Ninguém ficou prejudicado ou beneficiado. Era o conjunto de regras que todos tinham assinado e que aceitaram ao entrar na competição em 2022. Foi um final pouco digno da F1, é certo, e mais um episódio a juntar aos vários que a FIA e a F1 têm proporcionado, mas neste caso, ninguém pode ser apontado como culpado. A regra vai ser mudada, já com essas variáveis em conta e ficará melhor. O desporto também se faz assim, evoluindo. No entanto, numa competição que emprega algumas das mentes mais brilhantes do mundo, espera-se sempre um pouco mais.