F1: Regra do direito de revisão mudada, para evitar abusos | AutoSport

A FIA colocou um travão na regra do direito de revisão que tem sido usada sem critério por algumas equipas. A mudança nas regras obriga as equipas a pensarem duas vezes antes de usarem esta possibilidade do regulamento.

O direito de revisão tem sido agora muito mais usado do que no passado, e permite às equipas que os comissários da FIA revejam incidentes e penalizações de corridas anteriores, sob a premissa de haver novos elementos de prova que possam levar a uma decisão diferente. Ferrari, McLaren, Haas e Aston Martin foram as equipas que usaram recentemente esta possibilidade, com a Aston a ser a única bem sucedida, levando a reverter uma penalização que retiraria Fernando Alonso do pódio no GP da Arábia Saudita (o caso em que um mecânico teria tocado no monolugar enquanto cumpria uma penalização de cinco segundos). Mas as outras tentativas revelaram infrutíferas.

Este método tem sido mais utilizado pelas equipas e Guenther Steiner admitiu quando a Haas usou essa possibilidade depois do GP dos EUA, que foi apenas para dar realce à questão dos limites de pista e porque “um protesto fica caro, o direito de revisão é muito mais barato”.

Na última revisão do Código Desportivo Internacional, divulgada na semana passada, esta regra foi alterada. A apresentação de um pedido de revisão passa a exigir um depósito que será “fixado anualmente” pela FIA no caso da F1. Este depósito só será devolvido se a petição for bem sucedida em forçar uma revisão – ou se a “justiça exigir” um reembolso, apesar do fracasso da proposta. O CDI também refere agora que o pedido de revisão “deve especificar os elementos” que são novos, significativos e relevantes por escrito – antes da realização de qualquer audiência. E este pedido já não pode ser apresentado num prazo de 14 dias após o facto, mas agora num prazo de apenas 96 horas (quatro dias), com circunstâncias especiais que permitem que esse prazo seja prorrogado por mais 24 horas, mas não mais.