F1: Reestruturação na Aston Martin – Adrian Newey é o novo diretor da equipa

A Aston Martin confirmou Adrian Newey como novo team principal a partir de 2026, numa reestruturação que afasta Andy Cowell da chefia desportiva e reforça o foco na transição para equipa de fábrica da Honda no novo ciclo regulamentar.

Depois de meses de rumores que chegaram a apontar para a possível chegada de Christian Horner, a estrutura de Lawrence Stroll optou por uma solução interna, promovendo Newey, que se juntou à equipa em 2025 como managing technical partner, ao cargo de team principal. Andy Cowell, que assumira a liderança da equipa no início de 2025, deixa o comando direto das operações, mas mantém-se na organização com um papel central na estratégia técnica e na integração da nova unidade motriz.

Newey assume pela primeira vez na carreira o cargo de team principal, acumulando a liderança técnica e de pista num momento em que a Aston Martin se prepara para 2026 com estatuto de equipa oficial Honda e com o desafio adicional das novas regras de motor e aerodinâmica. Já Cowell, figura-chave no domínio híbrido da Mercedes na década passada, passa a chief strategy officer, com responsabilidade específica pela coordenação entre a equipa, a Honda enquanto fornecedor de motores, e os parceiros de combustíveis e lubrificantes Aramco e Valvoline, assegurando a integração entre PU, combustível e chassis.

Esta mudança torna Newey o quarto team principal da Aston Martin desde 2021, sucedendo a Otmar Szafnauer, Mike Krack e ao próprio Cowell, numa fase em que o projeto cresce em recursos e ambição e procura capitalizar o estatuto de equipa de fábrica para se aproximar de forma consistente dos lugares de topo.

Sobre a promoção, Newey afirmou que, nos últimos meses, viu “grande talento individual” dentro da equipa e que está “ansioso por assumir esta função adicional” para colocar a Aston Martin “na melhor posição possível para competir em 2026”, sublinhando a combinação entre o novo estatuto de equipa de fábrica Honda e o desafio das novas regulamentações. O britânico destacou ainda que o novo papel de Cowell, centrado na integração da unidade motriz com os parceiros técnicos, será “fulcral” neste caminho.

Cowell justificou a mudança como o passo lógico após implementar “alterações estruturais necessárias” na transição para equipa oficial, explicando que, como chief strategy officer, o foco passará a ser “otimizar a parceria técnica” com Honda, Aramco e Valvoline e garantir “a integração perfeita” entre o novo motor, o combustível e o chassis.

Lawrence Stroll elogiou Cowell como “um grande líder” em 2025 e mostrou satisfação por ver Newey assumir o papel de “team principal”, considerando que isso permitirá “tirar o máximo partido” da sua criatividade e experiência técnica, numa estrutura redesenhada para que cada elemento jogue “de acordo com os seus pontos fortes”.