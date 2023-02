F1: Redução de peso no Alpine A523 vale cerca de 0.3s por volta | AutoSport

O Alpine A523 da equipa francesa para a temporada de 2023 apresenta alterações significativas comparativamente ao seu antecessor o A522, garante o diretor técnico Matt Harman. O responsável da Alpine realçou a redução de peso que sofreu o chassis deste ano e a modificação dos elementos da suspensão traseira, melhorando a performance do carro,

O A523 é uma evolução do carro do ano passado, embora Harman considere a alteração do conceito da suspensão traseira de ‘pullrod’ para ‘pushrod’ como a mais significativa de todo o desenvolvimento.

“Há muitos, muitos anos que utilizamos ‘pullrod’, mas estes carros tendem para o uso de ‘pushrod’”. explicou o técnico após a apresentação do novo carro. “A partir do primeiro ‘concept’ em 2019 que tínhamos sobre uma suspensão traseira ‘pushrod’, mas temos de compreender o que a aerodinâmica quer e para onde queremos levar o conceito. A complexidade e o peso e tudo o resto é um benefício, mas fundamentalmente tem tudo a ver com a aerodinâmica. Conseguimos mais performance removendo este bloqueio, pelo que esse foi realmente o principal benefício”.

Em termos de redução do peso do monolugar, algo que todas as equipas têm tentado fazer porque os carros estão realmente muito pesados, o que a Alpine alcançou na construção do A523 pode significar um ganho no tempo por volta de cerca de 0.3 segundos. “Devemos ter conseguido menos uns 300 milissegundos de tempo por volta com peso que reduzimos”, explicou Harman. “Foi muito difícil fazer isso, foi preciso muito esforço, foi preciso muita concentração. Normalmente no passado, tirar peso do carro era tirar um pouco de peso em tudo, mas não se pode fazer isso abaixo do limite orçamental. É preciso escolher as áreas que mais vão render e ir por aí, e foi isso que fizemos”.