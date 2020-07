F1: Red Bull volta a defender Alex Albon

Alex Albon teve um fim de semana de altos e baixos na Hungria com uma qualificação péssima e uma corrida positiva. Christian Horner voltou a defender o tailandês.

Albon não tem tido um começo de época fácil. Um pódio “roubado” de forma injusta, um carro com temperamento difícil de domar em certas condições e a constante sombra de Max Verstappen são problemas mais que suficiente para afetar o jovem piloto.

No entanto, Horner voltou a sair em defesa de Albon, mostrando confiança nas suas capacidades e relembrando que de todos os pilotos mais jovens é aquele com menos experiência e com a tarefa mais difícil:

“Estou muito satisfeito com Alex. Ele recebeu algumas críticas que foram muito duras”, disse Horner à televisão Sky Sports. “Cometemos um erro na qualificação e colocamo-lo numa situação de grande pressão sem necessidade. Temos que assumir a responsabilidade por isso.”

“Ele fez as ultrapassagens quando precisava, respondeu muito bem. Realmente acredito que Alex tem muito mais potencial que ainda não descobrimos. A capacidade de Max de contornar os problemas que surgem, vem da experiência, algo que Alex não tem “, disse o diretor. “Ele [Albon] ficará cada vez mais forte.”