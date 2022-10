F1: Red Bull violou o limite orçamental e Aston Martin cometeu uma infração do procedimento | AutoSport

A FIA confirmou que a Red Bull violou o limite orçamental em 2021. No seguimento do adiamento na semana passada da publicação da análise das contas das equipas de F1, a FIA anunciou hoje os resultados.

Com a Red Bull verifica-se aquilo que se especulava antes do Grande Prémio de Singapura. A FIA confirmou que a Red Bull violou o limite orçamental, embora não tenha publicado por quanto, apenas que existiram “incumprimento de procedimentos e pequenos excessos de despesas”. As primeiras informações, ainda não confirmadas, dão conta que será um valor abaixo de dois milhões de dólares.

A FIA confirmou ainda que a Aston Martin cometeu uma infração no processo, que se relaciona principalmente com o preenchimento tardio ou impreciso de formulários.

Assim, a FIA “está atualmente a determinar a linha de ação apropriada a ser tomada ao abrigo dos Regulamentos Financeiros no que diz respeito a Aston Martin e Red Bull e serão comunicadas mais informações em conformidade com os Regulamentos”, mas a avança que “infrações dos procedimentos podem resultar em penalizações financeiras e/ou penalizações desportivas menores (em caso de fatores agravantes), conforme detalhado no Regulamento Financeiro”. O órgão federativo adiantou ainda que “excesso menores de despesas (<5% do limite orçamental) pode resultar em sanções financeiras e/ou pequenas penalizações desportivas”. No entanto, pode ainda ler-se no comunicado da federação internacional que esta “pode entrar, quando considerado apropriado, num acordo”, apenas nos casos das equipas que tenham cometido alguma infração no “procedimento ou pequenas violação de despesas”.

As penalizações para incumprimento de baixo valor do limite orçamental podem incluir uma repreensão, uma dedução de pontos de campeonato de construtores ou pilotos, exclusão de eventos, limitações de testes de aerodinâmica ou uma coima.

O comunicado da FIA faz ainda referência à apresentação tardia de ficheiros no ano passado pela Williams, que mereceu já uma coima à estrutura de Grove.

Entretanto, para a Aston Martin, juntamente com as outras oito equipas – Mercedes, Ferrari, McLaren, Alpine, AlphaTauri, Alfa Romeo, Williams e Haas – foram emitidos certificados de conformidade.