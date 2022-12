F1: Red Bull vai levar o RB7 a Bathurst | AutoSport

A Red Bull agendou uma ação de marketing para fevereiro de 2023, na mítica pista australiana de Bathurst. A equipa austríaca irá levar um monolugar a Mount Panorama e, apesar de não se saber quem será o piloto, há fortes suspeitas que possa ser um piloto local.

Não é a primeira vez que a F1 visita a pista de Bathurst e Jenson Button quebrou o recorde da pista (de forma não oficial) com o MP4 23 (monolugar da época 2008) em 2011. Com o tempo de 1:48.8, Button ficou na história do traçado, na primeira visita da F1 ao palco das 12h de Bathurst.

A Red Bull irá colocar o seu RB7, monolugar de 2011, a percorrer Mount Panorama por altura das 12h de Bathurst. O piloto que estará aos comandos do monolugar ainda não é conhecido, mas a lógica diz que Daniel Ricciardo é a melhor opção. É australiano e do ponto de vista de marketing é a opção que faz mais sentido e que mais irá de encontro aos desejos dos fãs.

“A Oracle Red Bull Racing são os atuais Campeões do Mundo de Fórmula 1: Só tê-los no evento é um privilégio, mas saber que o carro da Red Bull Racing de Fórmula 1 vai estar a dar voltas ao Mount Panorama será ainda melhor”, disse o diretor Shane Rudzis numa declaração no website do evento. “Este será um espetáculo como nada que já tenhamos visto nas 12 Horas anteriores e leva o evento a um nível inteiramente novo. Esta será a melhor oportunidade em 2023 para os fãs australianos de F1 se aproximarem da maquinaria de F1 e uma oportunidade ainda mais rara de ver um carro de Fórmula 1 no Mount Panorama”.