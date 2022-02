F1: Red Bull vai esconder o jogo | AutoSport

Ninguém esconde o entusiasmo que rodeia as apresentações dos novos carros, mas no fundo, sabemos que estamos apenas a ver a decoração deste ano e as formas gerais dos carros. Em Barcelona veremos carros com muitas formas diferentes e no Bahrein isso voltará a acontecer.

Se no ano passado vimos os carros prontos nos testes, já na sua versão final, ou muito perto disso, algo que faz sentido pois falávamos do mesmo regulamento em fim de ciclo e por isso as equipas pouco tinham a esconder, este ano, todas as equipas querem esconder mais o jogo, para não dar trunfos aos adversários. Helmut Marko, responsável da Red Bull, admitiu que a Red Bull não vai mostrar grandes pormenores na sua apresentação, pois o carro só estará pronto muito perto do primeiro dia de testes em Barcelona:“A apresentação, que é importante para fãs e patrocinadores, não mostra quaisquer detalhes especiais sobre o carro”, disse Marko ao Sport1. “O novo carro só estará pronto pouco antes do início dos testes em Barcelona, a 23 de Fevereiro. A partir daí será mais desenvolvido e receberá outra atualização para a primeira corrida da época a 20 de Março no Bahrein”, confirmou o austríaco. “As regras permaneceram as mesmas no ano passado, pelo que decidimos ter o carro pronto muito cedo para a época de 2021”, explicou Marko. “Na altura, esta decisão provou ser a decisão certa, mas agora é exatamente o contrário. Com as novas regras, todos querem terminar o mais tarde possível – também para não mostrar tudo demasiado cedo”.