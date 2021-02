F1: Red Bull testa amanhã em Silverstone

A Red Bull apresentou hoje a sua nova máquina, que irá já amanhã para a pista.

Max Verstappen e Sergio Pérez irão experimentar as sensações do novo monolugar da equipa, durante um dia de filmagens oficiais em Silverstone. O piloto de testes e reserva Alex Albon também estará presente, recolhendo feedback e conduzindo um RB15 enquanto a equipa se prepara para a nova época.

O dia das filmagens de Silverstone não só fornecerá imagens do RB16B para os meios de comunicação e parceiros utilizarem no período que antecede a primeira corrida no Bahrein, mas também dará aos Bulls uma primeira indicação do que podem esperar antes dos testes de pré-epoca que começam a 12 de Março.