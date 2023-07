F1: Red Bull termina desenvolvimento do RB19 para se focar no carro de 2024 | AutoSport

A Red Bull terminou o desenvolvimento do RB19 e está agora completamente focada no carro da próxima época. Com os títulos muito bem encaminhados (para não dizer já praticamente garantidos), a Red Bull pode focar-se no próximo monolugar, tendo em conta as limitações no tempo de utilização do túnel de vento motivado pela penalização por exceder o limite orçamental.

Christian Horner confirmou que a equipa se vai focar em 2024, mas depois do que vimos na Hungria não tem motivos de preocupação. O último pacote de melhorias implementado pelos Bull´s permitiu um salto qualitativo notório e basta ver as diferenças para o segundo classificado. As diferenças pareciam estar a diminuir e desde o GP do Canadá que a concorrência parecia estar mais próxima. Com esta nova atualização, Verstappen terminou a mais de 30 segundos da McLaren, agora a segunda equipa mais forte, a par da Mercedes. Um sinal claro de que a Red Bull tem muita margem para gerir. Max Verstappen tem 110 pontos de avanço para Sergio Pérez e a Red Bull tem 229 pontos de avanço no campeonato de construtores. Está, portanto, à vontade para fazer a gestão que quiser:

“As atualizações fizeram o que esperávamos. Portanto, desse ponto de vista, é mais um objetivo conquistado. E agora, com a desvantagem que temos, temos de nos concentrar no próximo ano, porque temos um défice significativo de tempo no túnel de vento em comparação com os nossos concorrentes e temos de ser muito seletivos na forma como o utilizamos. Temos essa penalização [limite de custos] até outubro deste ano, por isso, particularmente em termos da quantidade de ensaios que podemos fazer por semana, estamos significativamente abaixo do segundo e terceiro lugares”, afirmou. “E estamos muito abaixo das equipas que estão em quarto ou quinto lugar. E se compararmos a quantidade de ensaios que a McLaren pode fazer num túnel de vento, a diferença é enorme. Por isso, é claro que temos de ser muito, muito seletivos. E é por isso que a equipa de engenharia em Milton Keynes está a fazer um trabalho incrível na forma como está a desenvolver o carro de forma eficaz e eficiente. Teremos algumas coisas específicas para cada circuito, mas nada que já não tenha sido feito e comprometido com I&D”, disse ele.