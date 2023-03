F1, Red Bull ‘tenta’ conter ‘crise’: tweets apagados, e muito bate boca… | AutoSport

Desde o que se passou no fim de semana passado no GP da Arábia Saudita entre os dois pilotos da Red Bull, Sergio Pérez e Max Verstappen, e os subsequentes ‘desmentidos’ que existe alguma ‘crise’ no seio da equipa, nomeadamente entre os dois pilotos, a verdade é que há sinais de alguns ‘abalos’ que claramente, estão a tentar ser controlados pelas chefias da equipa.

Depois da corrida, Sergio Perez acabou por apagar um tweet, depois de fazer uma ‘ameaça’ ao colega de equipa.

O mexicano afirmou que esperava lutar contra Max Verstappen pelo título, no entanto, a mensagem foi mais tarde apagada com um novo post já sem as ‘suas ambições’.

A mensagem era a seguinte: “Foi mais difícil do que eu pensava no final, estou feliz por alcançar a minha quinta vitória na F1. Vamos continuar a insistir muito, quero ser campeão”.

A declaração foi publicada, mas depressa removida e recolocada. Cinco horas depois, foi publicada uma nova mensagem com um texto semelhante, mas sem a frase “Quero ser campeão”.

Qualquer um percebe o que se passou, trata-se da Red Bull a evitar males maiores. Quando existe um carro dominador, mais recentemente com a Mercedes, no passado, o expoente máximo de algo assim – a outro nível, claro – a ‘guerra’ entre Ayrton Senna e Alain Prost.

Recuando um pouco, Perez pareceu zangado quando soube que Verstappen tinha, aparentemente, ignorado um pedido da equipa para bater a sua volta mais rápida.

Momentos antes do pódio, Perez aproximou-se de Verstappen e perguntou por que razão o neerlandês tinha registado um tempo mais rápido, apesar de a equipa ter exigido que permanecessem a um certo ritmo. Perez perguntou: “Não te foi dito para manteres o ritmo?” Verstappen defendeu a sua decisão, respondendo: “1m33.0, sim. No final, perguntei qual foi a volta mais rápida e não foi muito mais rápida do que a que já tínhamos feito”. Perez respondeu: “Essa era a informação que eu tinha, e foi por isso que não forcei o andamento no final”.

Muito provavelmente, com o passar das corridas, esta questão vai deixar de ser um problema, pois Max Verstappen tem potencial para ganhar muitas mais corridas, o que não sucede com Sergio Pérez, mas para já, o problema que existiu na qualificação de Jidá abriu caminho a uma vitória do mexicana que em condições normais seria muito mais difícil de suceder…