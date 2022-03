F1: Red Bull tem solução para o problema das bombas de combustível | AutoSport

A Red Bull não apresentou a causa específica do problema que sofreu no primeiro GP do ano, no Bahrein. No entanto, o vácuo criado nas bombas de combustível terá sido a causa das falhas nos carros de Max Verstappen e Sergio Pérez, causa revelada por Helmut Marko. No entanto a Red Bull já tem solução para o problema

Algumas das partes da bomba de combustível e do Sistema de alimentação de combustível são agora standard, ou seja, as mesmas para todas as equipas. Algumas equipas procederam à troca das bombas de combustível durante o fim de semana do Bahrein, o que levou alguns meios de comunicação a suspeitar que o novo combustível com mais etanol poderia estar a provocar problemas inesperados em certas partes. Para já, tudo não passa de suposições que terão de ser confirmadas.

No entanto, a Red Bull já terá solução para o seu problema. Segundo a Motorsport.com, a equipa encontrou uma solução para o problema sentido nos dois carros. O problema terá estado na forma como a bomba de combustível chegou, ou neste caso, não chegou convenientemente aos últimos litros de combustível. Esse problema deverá ter sido resolvido já para o GP da Arábia Saudita.