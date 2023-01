F1: Red Bull tem “objetivo interno” em gerar lucro | AutoSport

A Red Bull esteve na mira da FIA na análise aos gastos da equipa na época de 2021. Houve uma infração e uma sanção, mas a Red Bull continua a ser uma das equipas com maior orçamento da Fórmula 1 – apesar de estar limitada a gastar por ano o determinado pelo regulamento financeiro – no entanto, os responsáveis da equipa têm o objetivo de tornar a estrutura financeiramente independente do grupo Red Bull e gerar lucro.

Christian Horner explicou em entrevista ao RacingNews365.com que o orçamento da equipa é composto em grande parte pelos mais de 50 parceiros, além “montante significativo” vindo da FOM, o que reduz os “custos para a Red Bull [grupo empresarial] para possivelmente menos de 10% do nosso custo total”. Ainda assim, foi grande o investimento da Red Bull Racing na nova divisão de produção de unidades motrizes, a Red Bull Powertrains (RBPT). O responsável pela equipa de Milton Keynes, admitiu que “num cenário ideal” o grupo Red Bull não teria de contribuir para o orçamento da equipa de Fórmula 1. “Esse seria o ponto de equilíbrio [quando custos e despesas operacionais são iguais à receita]”, admitiu ainda Horner, acrescentando que o “objetivo interno” é gerar lucros desta operação, sendo financeiramente independente do grupo empresarial que detém a equipa.