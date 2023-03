F1: Red Bull tem “dois pilotos maduros que trabalham bem juntos”, afirma Horner | AutoSport

Nem tudo vai bem no “reino” da Red Bull. Se dentro de pista os RB19 estão longe da concorrência, fora os dois pilotos parecem estar em “crise”, apesar de todos os desmentidos por parte da equipa. No entanto, Christian Horner acredita que ambos vão conseguir continuar a trabalhar em conjunto e colocando o bem-estar da estrutura de Milton Keynes à frente dos seus próprios interesses.

Sobre o episódio da volta mais rápida no último Grande Prémio, Horner disse ao F1.com ser muito normal que o piloto do carro da frente queira saber se o piloto que segue atrás está a cumprir o objetivo definido pela equipa, salientando que “enquanto equipa, estávamos preocupados com questões de fiabilidade, como é que gerimos isso? Uma vez que vimos que não havia qualquer problema que pudéssemos ver nos dados, era uma questão de os deixar tomar a decisão e, basicamente, gerir as últimas cinco voltas”. Abordando o tema de nova desobediência de uma ordem de equipa por parte de Max Verstappen, quando não cumpriu com o tempo definido pelo seu engenheiro de corrida, o responsável da Red Bull não vê esse episódio assim e adianta que o piloto neerlandês teve em consideração que se acontecesse alguma falha no seu carro, depois de alguma apreensão sua em relação à transmissão, “seria catastrófico, por isso provavelmente estaria pensar que preferia arriscar a tentar tudo do que terminar em ritmo baixo”. Horner explicou ainda que Verstappen fez questão de salientar que “o ponto para a volta mais rápida significava muito para ele e não havia razão para não o deixarmos, assim como ao Checo, ter essa possibilidade”. Basicamente, a equipa deixou os pilotos lutarem – com uma diferença segura entre ambos – em pista pelo ponto de volta mais rápida, quando à partida o seu resultado coletivo estava garantido. Horner reforçou essa ideia, dizendo que a Red Bull tem “dois pilotos muito maduros que trabalham bem juntos, já trabalharam bem antes”.

“Discutimos a corrida antes e dissemos: ‘São livres de lutarem, mas as regras de compromisso são primeiro a equipa, respeitarem-se um ao outro, respeitarem os carros que conduzem’. Nós queríamos somar o máximo de pontos possíveis e conseguimos isso”, concluiu o responsável da equipa.