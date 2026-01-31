F1: Red Bull surpreende com unidade motriz própria no shakedown de Barcelona

Motor ‘caseiro’ cumpre expectativas e acumula muitas voltas…

A Red Bull Powertrains impressionou no shakedown de Barcelona ao estrear com sucesso a sua primeira unidade motriz de fábrica, completando um elevado número de voltas sem problemas graves, e superando as expectativas iniciais. Max Verstappen, Isack Hadjar e a equipa Racing Bulls dividiram a rodagem em dias húmidos e secos, num arranque que mereceu elogios de rivais como por exemplo, George Russell, piloto da Mercedes.

Estreia marcante do RB22 com potência Red Bull-Ford Powertrains

A Red Bull iniciou o programa na segunda-feira, marcando a entrada na sua primeira temporada com motor próprio desenvolvido em Milton Keynes. O estreante Isack Hadjar rodou no primeiro dia, aproveitando condições húmidas para acumular voltas significativas – até depois se despistar causando muitos danos no carro – enquanto Verstappen partilhou o segundo dia com o francês e regressou no quinto e último dia.

A unidade motriz saída da parceria Red Bull-Ford Powertrains esteve surpreendente, suplantando muito as expectativas iniciais, que não da equipa. Tanto a Red Bull como a Racing Bulls rodaram de forma consistente, com quilometragem elevada para um programa de duas equipas.

Declarações positivas de pilotos e direção da equipa

Max Verstappen considerou positivo o arranque, apesar do clima limitar voltas na primeira sessão. O tetracampeão elogiou a quantidade de rodagem alcançada com o novo motor, descrevendo-o como um “bom início”, ainda em evolução, mas com a equipa a “começar bem” num regulamento complexo para todos.

Isack Hadjar classificou o dia como produtivo e surpreendente, com mais voltas do que o esperado e apenas problemas menores. Isto sem referir, claro, o seu forte acidente. O francês sublinhou a suavidade da estreia do motor próprio, um indicador promissor para a temporada.

Laurent Mekies, diretor de equipa da Racing Bulls, descreveu o momento como especial, carregado de tensão após meses intensos de preparação.

Tim Goss, diretor técnico da Racing Bulls, elogiou a dirigibilidade do novo motor como “fantástica”. A Red Bull e associadas enfrentaram apenas contratempos menores, comuns a todas as equipas, mas mantiveram um volume de voltas saudável comparado aos fabricantes estabelecidos.

Mekies reforçou a abordagem gradual, com a equipa focada em cumprir o “trabalho de casa” dia a dia. Apesar dos sinais encorajadores, todos os intervenientes sublinharam que é cedo para avaliar a performance final, reservando essa análise para testes mais representativos.

FOTO Red Bull Content Pool/Getty Images