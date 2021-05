F1: Red Bull só pensa na dupla para 2022 depois de agosto | AutoSport

Ainda é cedo para se pensar na época 2022 com tanto campeonato pela frente. Mas a Red Bull deverá ser uma das equipas atentas aos desenvolvimentos do mercado.

Sergio Pérez esta ainda em fase de ambientação mas a sensação que fica é que a equipa está satisfeita com o progresso do mexicano e a corrida do Mónaco serviu para retirar um pouco da pressão, depois de uma qualificação longe do ideal. Mas Helmut Marko referiu que a equipa só pensará no alinhamento para 2022 depois de agosto.

“Não pensaremos nisso antes do Verão, na melhor das hipóteses”, confirmou Marko. “No mercado de pilotos somos um parceiro muito procurado. Não creio que os pilotos iniciem negociações ou façam um acordo com outra equipa até que tenham tentado fazer um acordo connosco. Estamos agora totalmente concentrados no Campeonato Mundial e não vemos qualquer problema quanto a quem será o companheiro de equipa de Max no próximo ano. Vai ser definitivamente um piloto competitivo, mas temos tempo”.

Além de Pérez, há também Alex Albon e Pierre Gasly que estão ligados à Red Bull. No caso do francês, Marko não excluiu a hipótese de ele ser escolhido para a próxima época:

“Se eu estiver certo, o contrato de Gasly connosco continua por mais dois anos”, disse Marko. “É um contrato que nos permite colocá-lo tanto com a Red Bull como com a AlphaTauri. Contudo, o mesmo se aplica aqui, ainda não estamos a pensar nos nossos pilotos para 2022. É isso que faremos durante as férias de Verão e depois tomaremos as nossas decisões”.