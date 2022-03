F1: Red Bull sabe que pode perder Pierre Gasly em 2023 | AutoSport

Pierre Gasly é desde 2020 um dos melhores pilotos da grelha da F1. Depois do seu regresso à Toro Rosso, agora Alpha Tauri, o piloto francês tem mostrado qualidade e consistência. Gerhard Berger já disse publicamente que Gasly merecia outra oportunidade numa equipa de topo e a Red Bull sabe que pode perder o piloto.

Gasly tem contrato até 2023 e para renovar com a Red Bull, terá de ter uma proposta irrecusável e essa passa obviamente por voltar à equipa principal. O próprio Helmut Marko sabe disso:

“Temos de comparar o desempenho destes dois pilotos [Sergio Pérez e Gasly], e com Checo [Pérez] ainda temos até meados do ano. Com Gasly ainda temos um contrato até 2023 e já é claro que se este contrato expirar e não pudermos oferecer-lhe uma oportunidade de subir à Red Bull , muito provavelmente vamos perdê-lo, e não queremos isso”.

Gasly está numa situação difícil. Apesar de ser um dos alvos mais apetecíveis do mercado, não há muitas oportunidades para o francês neste momento. As grandes equipas têm os alinhamentos fechados e não é expectável que possam haver muitas mudanças no futuro. Mas um ano em F1 pode mudar muita coisa e há pilotos pressionados que têm de mostrar serviço para se manterem e outros a chegar ao fim da sua carreira. Para já o cenário não é o melhor para Gasly, mas pode melhorar nos próximos meses. O que é certo é que o piloto da Alpha Tauri já fez o suficiente para merecer nova oportunidade.