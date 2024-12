F1: Red Bull sabe do grande desafio que tem pela frente em 2026

O chefe de equipa da Red Bull, Christian Horner, reconheceu o desafio significativo de desenvolver uma unidade motriz competitiva para 2026, quando a Fórmula 1 introduzir novos regulamentos de motores e chassis. Em parceria com a Ford, a Red Bull Powertrains irá construir as suas próprias unidades motrizes pela primeira vez, após o fim da sua parceria técnica com a Honda, que se juntará à Aston Martin.

Horner sublinhou a dimensão da tarefa, descrevendo-a como o “maior desafio” da equipa e a maior alteração regulamentar dos últimos 60 anos. Embora confiante de que a Red Bull pode competir com fabricantes estabelecidos como a Ferrari e a Mercedes, admitiu que o projeto exigirá tempo e esforço para ser bem-sucedido.

“Temos uma enorme mudança de regulamento, com mudanças de motor e chassis em 2026 e nós estamos a construir o nosso próprio motor para, em parceria com a Ford Motor Company, e isso é um enorme desafio”, explicou Horner na talkSPORT. “Portanto, estamos a enfrentar a Ferrari e a Mercedes, como uma subsidiária da Red Bull, e esse é de longe o nosso maior desafio no desporto. Mas temos o grupo certo de pessoas, temos as instalações certas e, mais importante, temos a mentalidade e a cultura certas e uma atitude positiva para dizer: ‘Podemos enfrentá-los’.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA