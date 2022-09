F1: Red Bull revela a causa para as chamas nos travões de Sergio Pérez | AutoSport

O chefe de equipa da Red Bull, Christian Horner, revelou que detritos presos nos travões causaram o fumo e as chamas na roda direita dianteira de Sergio Perez, na fase inicial do Grande Prémio de Itália.

Os travões do mexicano estavam em chamas depois de o piloto ter feito uma paragem precoce, pondo em risco a sua continuação na corrida.

Pérez tinha começado no 13º lugar, após uma penalização na grelha devido a uma mudança na unidade motriz e o mexicano estava a fazer progressos pelo pelotão, antes de parar para colocar pneus duros.

Mas, depois da paragem, os seus travões começaram a deitar bastante fumo e viam-se chamas a sair dos discos, problema que persistiu durante uma volta completa antes do fluxo de ar, através das condutas, extinguir o fogo.

Pérez ripostou apesar de ter mudado para uma estratégia de duas paragens, construindo de novo o seu caminho até ao sexto lugar.

Descrevendo os problemas do piloto no início do evento, Horner disse: “ O ‘Checo’, teve um grande bloqueio na primeira volta e depois teve como resultado uma vibração maciça”.

“Estávamos a começar a entrar em zonas de perigo nos nossos dados. Foi por isso que decidimos pará-lo”.

“Parecia que alguns detritos tinham entrado na conduta, razão pela qual aquela frente direita estava a fumegar tanto”.

“Obviamente, demorou algum tempo a queimar isso durante as voltas seguintes e depois as temperaturas voltaram a estar sob controlo”.

Se a corrida não tivesse terminado atrás de Safety Car, Horner acredita que Pérez podia ter ‘lutado’ com Hamilton por um lugar nos cinco primeiros.

“Ele foi capaz de avançar e o seu ritmo foi ótimo”, acrescentou. “Penso que ele teria apanhado o Lewis naquelas voltas restantes”.