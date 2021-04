F1: Red Bull renova parceria com a Tag Heuer

A Red Bull Racing e a TAG Heuer anunciaram uma extensão da parceria até 2024, com o fabricante suíço de relógios a continuar a sua ligação com a equipa.

“Estamos enormemente orgulhosos de continuar a nossa longa e bem sucedida parceria com a TAG Heuer, um dos nomes mais icónicos na história das corridas de Grandes Prémios”, declarou Christian Horner, diretor da equipa Red Bull num recente comunicado de imprensa.

“Ao longo das décadas, a TAG Heuer tem estado associada a algumas das verdadeiras lendas do nosso desporto e estamos encantados por a Red Bull Racing continuar a fazer parte dessa importante herança”.“O espírito ´Don’t Crack Under Pressure´ da TAG Heuer encarna a resiliência e o empenho necessários para acertar o timing e esperamos festejar com eles mais vitórias nos próximos anos”, continuou Horner.