F1, Red Bull RB20 é bem mais agressivo: o que pensarão os rivais? | AutoSport

Várias equipas de topo apresentaram monolugares bem mais refinados em termos aerodinâmicos para 2024, mas como sempre neste tipo de coisas, não só será a pista a definir quem acertou ou não, mas se até aqui já se falou em carros que podem alcançar o que se viu no ano passado por parte da Red Bull a verdade é que na apresentação do Red Bull RB20 a equipa de Milton Keynes conseguiu ir ainda mais longe na ‘agressividade do seu monolugar, o que pode ter deixado as adversárias diretas da Red Bull com o “credo na boca”.

Quem esperava que Red Bull fosse pelo caminho do “carro que ganha não se mexe” provavelmente enganou-se redondamente.

Depois do carro do ano passado ter quebrado todos os recordes na história da F1, o RB20 surgiu como uma atualização de aparência muito agressiva, para além de que se afasta das tendências de carroçaria que a equipa desenvolveu em 2022.

Ironicamente, com a maioria a convergir para o que a Red Bull apresentou no primeiro ano destes regulamentos, em 2022, a Red Bull pode ter dado novo grande passo evolutivo.

A Red Bull parece ter minimizado toda a área de superfície em toda a volta da entrada vertical do radiador, e que vai até a parte inferior do chassis, o que se parece com o ‘zero sidepod’ da Mercedes de 2022, ainda que usado de maneira diferente, pois a Red Bull manteve os sidepods e usou a entrada vertical para lhes dar um enorme corte inferior na frente. Pelos vistos a Red Bull não ajusta o modelo do carro aos radiadores mas sim estes à forma aerodinâmica que precisa no carro…

Além das mudanças no layout de refrigeração, a relocalização e miniaturização dos radiadores também permitiu que a parte superior traseira da carroceria seja muito curta, descendo em um ângulo acentuado, criando muito volume à frente da asa traseira. Esse comprimento curto é acompanhado pelo sidepod, criando mais volume para melhorar o fluxo de ar ao redor do difusor.

Esta reformulação radical da parte superior da carroçaria serve para maximizar o desempenho do componente que não podemos ver, o piso inferior. Com um fluxo de ar mais poderoso ao redor dos sidepods e ao longo das bordas do piso, a geometria dos túneis Venturi poderá sido evoluída, o que, a acontecer, se o RB19 fez o que vimos, ou os Mercedes, Ferrari e McLaren evoluíram muito para este ano ou vamos ter mais do mesmo… ao quadrado!