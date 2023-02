F1: Red Bull RB19 já completou os primeiros quilómetros | AutoSport

Uma semana depois da Red Bull ter apresentado o projeto para a temporada de 2023 em Nova Iorque e ter confirmado a parceria com a Ford, o RB19 já concluiu os primeiros quilómetros em pista muito em segredo. A equipa esteve hoje em Silverstone com o carro e sem qualquer menção a esse facto fez durante todo o dia. Só ao final do dia é que foi publicado um vídeo da estreia do RB19, mas a equipa manteve novamente tudo muito escondido, sem revelar nada do próximo monolugar de Max Verstappen e Sergio Pérez.

RB19 👉 Spotted in the wild 👀 pic.twitter.com/B7BOKdR56Q — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 10, 2023