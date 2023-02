F1: Red Bull RB19 começa o ano na frente, e Max Verstappen está confiante | AutoSport

Depois de um inverno longo, os motores dos Fórmula 1 já se fizeram ouvir em pista.

Como era expectável, as equipas fizeram muitos testes aerodinâmicos com sensores para ver se os dados que recolheram do túnel de vento e simulações de CFD (dinâmica de fluidos computacional) estavam correlacionados com o desempenho na pista.

Os tempos por volta pouco importam nos testes, com as equipas a concentrarem-se, em vez disso, em rodar para se assegurarem que tudo está como deve. Mas é sempre melhor começar na frente…

Foi o que fez a Red Bull que começou ameaçadoramente forte…

A Red Bull manteve o seu RB19 escondido aos olhos atentos até ao último momento e isto significava que havia muito interesse da Mercedes e da Ferrari na manhã de quinta-feira, enquanto esperavam pelo RB19, que quando foi visto pareceu uma evolução e não uma atualização radical.

Max Verstappen rodou durante todo o dia (o resto do plantel dividiu as tarefas de condução entre os seus dois pilotos) e roda a manhã de hoje, deixando o último dia e meio para Sergio Perez.

Isto sugere uma enorme confiança de ambas as partes, dado que a maioria dos pilotos está interessada em guiar o carro na última fase dos testes. Verstappen completou mais de duas distâncias de Grande Prémio sem quaisquer problemas e fez o tempo mais rápido do dia.

E ficou claro para todos que o neerlandês se sente bem com o novo carro. Foi capaz de forçar o andamento desde o início da sessão da tarde e esse é apenas outro sinal de que a Red Bull está bem.