F1, Red Bull Racing: uma nova era com Laurent Mekies

A Red Bull inicia uma nova fase no Grande Prémio da Bélgica, com Laurent Mekies a assumir o cargo de Diretor de Equipa. Esta mudança ocorre após a saída de Christian Horner, que liderou a equipa durante 20 anos, até 9 de julho. Mekies transita da Racing Bulls, sendo substituído por Alan Permane nesta última.

A perspetiva de Max Verstappen

Max Verstappen, que tem raízes belgas por parte da mãe, saudou a chegada do novo chefe de equipa. O piloto expressou o seu entusiasmo por trabalhar de perto com Mekies a partir do Grande Prémio da Bélgica.

Para Verstappen: “Estive na fábrica na semana passada para passar algum tempo no simulador com a equipa. Estou ansioso por trabalhar de perto com o Laurent.” Referindo-se ao circuito de Spa-Francorchamps, acrescentou: “Spa é um clássico e sempre a minha pista favorita no calendário. É um circuito muito tradicional, onde é preciso fazer tudo certo para conseguir uma boa volta. Gosto das curvas de alta velocidade, como a Eau Rouge, do traçado diferente dos outros circuitos e das mudanças de elevação que tornam a pista mais desafiante de conduzir.”

Os desafios de Yuki Tsunoda

Para o colega de equipa Yuki Tsunoda, a chegada de Mekies representa um reencontro, já que o piloto japonês correu sob a liderança do francês na Racing Bulls antes da sua promoção à Red Bull, antes do Grande Prémio do Japão deste ano.

Apesar de ter somado apenas sete pontos na Red Bull até agora – em comparação com os 129 de Verstappen no mesmo período –, Tsunoda foi claro quanto à sua necessidade de melhorar o desempenho. “Entramos nesta corrida numa nova era para a equipa e será bom reencontrar-me com o Laurent”, disse Tsunoda. “Trabalhámos muito bem juntos na… Racing Bulls. Sei como ele gosta de trabalhar e o nosso foco total é avançar, e para mim, pessoalmente, começar a entregar o desempenho de que precisamos.”

Sobre a corrida na Bélgica, que terá o formato Sprint, Tsunoda comentou: “Spa é um circuito divertido e que nos pode assentar bem. O formato Sprint torna sempre as coisas mais difíceis, mas o trabalho e a preparação que fizemos nesta pausa devem deixar-nos bem preparados. Passei o tempo sem corridas a treinar intensamente e a usar a pausa para me reajustar mentalmente. Queria estar o mais preparado possível para Spa e em melhor condição, mental e fisicamente. Sinto-me forte e perspicaz e estou ansioso por estas próximas duas corridas antes das férias de verão.”

O desafio de Mekies na classificação de construtores

Mekies enfrenta o desafio de reduzir a diferença para a McLaren, Ferrari e Mercedes na classificação de Construtores. Atualmente, a Red Bull encontra-se em 4.º lugar, a uns expressivos 288 pontos da líder McLaren. A sua experiência e conhecimento serão cruciais para impulsionar a equipa e tentar recuperar terreno na segunda metade da temporada.