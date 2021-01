F1: Red Bull Racing acredita “que podia ter vencido a Mercedes em 2020”

Em 2020, a Mercedes conseguiu conquistar o título de construtores e o título de pilotos com Lewis Hamilton. Mesmo assim, o diretor técnico da Red Bull Racing, Pierre Waché, acha que a equipa austríaca poderia ter batido a Mercedes em 2020.

As filosofias da Red Bull Racing e da Mercedes são diferentes, com o carro da equipa austríaca a ter um conceito de high rake, o que proporciona mais carga aerodinâmica, ao contrário da Mercedes.

À Motorsport Magazine, Waché afirmou que “perdemos a oportunidade, porque nós poderíamos ter batido a Mercedes. Se tivéssemos aproveitado e tirado mais do nosso carro no início da temporada, como fizemos no final, poderíamos ter vencido”.

“Eles fizeram um excelente trabalho, mas foi longe de perfeito. Mesmo com aqueles motores, podíamos ter vencido”, finalizou Waché.