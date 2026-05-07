F1: Red Bull quer Oscar Piastri, se Max Verstappen sair

A Red Bull identificou Oscar Piastri como o seu substituto preferido para Max Verstappen, caso o tetracampeão mundial abandone a equipa. A informação, avançada pelo Motorsport.com, terá sido confirmada por várias fontes no paddock em Miami.

O diretor da equipa Laurent Mekies e Oliver Mintzlaff estão prontos para avançar com o plano Piastri no cenário improvável de Verstappen mudar subitamente de equipa, tirar uma pausa, ou abandonar a Fórmula 1.

A saída de Helmut Marko marca uma transformação profunda na filosofia da Red Bull: durante mais de duas décadas, Marko foi o arquiteto de um modelo claro de crescimento de talentos a par de um piloto de referência, que funcionou com Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo e, por fim, Verstappen. Com Mekies ao leme, a equipa parece orientar-se para um modelo mais flexível, recorrendo ao mercado externo como ferramenta estrutural, e Piastri destaca-se como o candidato ideal: jovem, mas notavelmente sólido, altamente competitivo e com potencial ainda por revelar.

No que diz respeito ao papel de Mark Webber, o empresário de Piastri esteve ausente dos testes de pré-temporada no Bahrein, com o piloto da McLaren a decidir trabalhar com Pedro Matos, o seu antigo engenheiro de F2 na Prema. Webber, por seu lado, poderá ter começado a explorar outras opções, sendo que um diálogo renovado com a Red Bull, a sua antiga equipa, não seria surpreendente.

Foto: MPSA