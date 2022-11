F1: Red Bull quer descobrir de onde veio a fuga de informações no caso do limite orçamental | AutoSport

A FIA podem ter fechado o capítulo da infração da Red Bull ao limite orçamental, anunciando a penalização imposta e a coima correspondente, mas a equipa austríaca pretende saber de onde partiu a fuga de informações que saltou para os órgãos de comunicação social alemães e italianos sobre este assunto, ainda antes de ter existido uma confirmação por parte da entidade federativa.

Christian Horner explicou que “as acusações feitas em Singapura foram extremamente perturbadoras para cada membro da equipa, todos os nossos parceiros, todos os envolvidos dentro da Red Bull. Obviamente, qualquer forma de fuga de informações é extremamente preocupante. É algo que esperamos que tenha seguimento”.

O consultor da equipa, Helmut Marko, cujas opiniões têm um peso grande dentro no paddock da Fórmula 1, considera que a fuga não ocorreu na FIA, mas sim dos seus adversários mais diretos, a Ferrari e a Mercedes. “Não pode ser que duas equipas com conhecimentos detalhados tenham tornado isto público antes de termos sido informados”, disse à Sky alemã. No entanto, o responsável da Mercedes, Toto Wolff, considera que o mais importante é ter existido uma infração e não querer saber de onde veio a fuga sobre esse caso.