F1: Red Bull ‘quer’ caso Horner resolvido rapidamente | AutoSport

A Red Bull pretende que a investigação de Christian Horner seja resolvida o mais rapidamente possível, em princípio, já já na próxima semana, relata uma informação do The Times. Como se sabe, Horner nega todas as acusações contra ele feitas por uma colega, esperava-se que a investigação conduzida por um advogado independente pudesse estender-se no tempo devido à possível complexidade do caso, mas de acordo com o artigo do The Times a Red Bull poderá tomar uma decisão dentro de poucos dias.

F1: Advogados poderão ter tentado acordo extrajudicial no caso que envolve Christian Horner – CLIQUE AQUI

F1, Christian Horner: “nego tudo, todas as alegações que foram feitas” – CLIQUE AQUI

F1: irá Christian Horner marcar presença na apresentação do RB20? – CLIQUE AQUI