F1: Red Bull procura novo diretor técnico

A Red Bull tem agora um novo desafio pela frente e além de fazer os seus chassis, também terá agora a missão de fazer as suas unidades motrizes.

O acordo alcançado com a Honda, que permite à estrutura austríaca ficar com os direitos intelectuais da unidade japonesa, faz com que pela primeira vez na sua história, a Red Bull seja 100% independente.

“Tem de ser um projecto a longo prazo quando se vê o investimento necessário para tal. Também o queremos utilizar após os regulamentos atuais. Mostra o empenho de Red Bull e Dietrich Mateschitz na F1 e que não temos medo de correr riscos”, disse Christian Horner à The Race.

“‘Penso que conseguimos mais com o nosso grupo responsável pelo chassis do que alguém alguma vez se pensou ser possível, e queremos fazer o mesmo com o motor. Sem esta situação, o interesse da Red Bull poderia ter desaparecido rapidamente, mas agora temos o nosso destino nas nossas próprias mãos. A Red Bull é agora uma equipa demasiado grande para ser um cliente, com ambições que por vezes excedem as do fabricante. Isto dá-nos liberdade”.

Claro que para tal, é preciso alguém que fique responsável pela estrutura que agora inicia funções e um dos nomes prontamente veiculados foi o de Andy Cowell, o responsável pela unidade da Mercedes:“Primeiro temos de ver quem está disponível o actual grupo Honda para se juntar a nós. Tanto quanto sei, Cowell quer trabalhar fora da F1 e Mario (Illien) tem a sua própria empresa em parceria com a Honda. Talvez haja oportunidades para o futuro. Por agora, no entanto, precisamos de encontrar um director técnico, um gestor e um director de operações, e temos alguns candidatos em mente para isso”, conclui o chefe da equipa Red Bull Racing.