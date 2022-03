F1: Red Bull preocupada com os motores | AutoSport

A Red Bull não esconde a preocupação quanto à falta de fiabilidade das suas unidades motrizes. A Honda ainda é responsável pelas unidades apesar de já terem a denominação de Red Bull Power Trains. Os responsáveis da equipa esperam que sejam encontradas soluções para os problemas.

“Claro, estamos preocupados, mas penso que primeiro temos de compreender quais são os problemas”, disse Christian Horner. “Penso que uma vez que todas as análises estejam feitas, esperemos que possam ser postos em prática as soluções”.

O problema do Bahrein foi identificado e o vácuo na bomba de combustível foi responsável pela falha nos dois Red Bull. No caso da Alpha Tauri, ainda não são conhecidas as causas das falhas. O chefe da equipa, Franz Tost, disse: “Ainda não sabemos se podemos ou não utilizar este motor [novamente] ou o que está exatamente avariado. Temos de investigar. Quero descobrir a razão pela qual estamos com problemas de fiabilidade, porque a Red Bull não está a ter quaisquer problemas”.