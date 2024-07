F1: Red Bull preocupada com as contas do campeonato de construtores

A distância da McLaren (2ª – 366) para a Red Bull (1ª – 408) é agora de apenas 42 pontos. No GP da Hungria a McLaren marcou 43 pontos. Isso mostra que a distância entre as equipas pode ficar completamente anulada num fim de semana.

É esta a luta que mais anima o campeonato nesta fase. É este duelo de estruturas que vai dar tempero ao campeonato. A evolução da McLaren tem sido gradual, com s maiores saltos a acontecer em Hungaroring. Desde a corrida espanhola que a média de pontos da Red Bull por corrida foi de 21,4. A da McLaren foi 30,8. A prova que a preocupação da Red Bull quanto à performance de Sergio Pérez tem fundamento. E sabemos que na F1, um motor partido na corrida, um incidente na primeira curva, pode fazer pender a balança para o outro lado.

Foi também no GP da Hungria que a Ferrari (3ª – 345) perdeu o segundo lugar para a McLaren. A distância entre as duas estrutras é apenas de 21 pontos. A McLaren é agora a equipa mais forte, a par da Red Bull. A Ferrari precisa de uma boa pausa de verão para recuperar performance e manter-se na luta pelo título. A Mercedes (4ª – 266) tem mais caminho a percorrer, com 142 pontos de diferença para a Red Bull, mas não está ainda fora das contas. A Aston Martin (73) está sólida no quinto lugar, e a luta pelo sexto está ao rubro com a RB (6ª – 34), a Haas (7ª – 27) em luta. Se as contas do título de pilotos parecem menos animadoras, a luta pelo título de construtores vai ser boa de seguir.

Fonte: https://www.formula1points.com/season/season-teams