F1: Red Bull pondera trocar de motor em Spa | AutoSport

Com o terceiro motor usado por Max Verstappen na Hungria, depois da Honda ter encontrado fissuras no motor nº2 que sofreu o acidente em Silverstone, a Red Bull estará a ponderar trocar novamente de motor em Spa.

Cada carro pode usar três motores por ano, sendo que a partir da terceira troca cada piloto é penalizado, caindo para o fundo da grelha. A ideia da Red Bull é usar o quarto motor numa pista onde seja fácil ultrapassar. Uma penalização na Hungria seria uma dor de cabeça, mas num traçado como Spa, onde as ultrapassagens são mais fáceis, a recuperação é mais provável, minimizando as perdas. Com esta jogada, a Red Bull ficaria com dois motores novos para usar durante o resto da época, perdendo a curto prazo, mas podendo ganhar a médio prazo.

Foi isso mesmo que Helmut Marko disse, afirmando que a equipa está a ponderar essa hipótese:

“É preciso pelo menos pensar nisso”, disse ele à F1-Insider.com. “Não será fácil porque as atualizações da Mercedes em Silverstone, que segundo Toto Wolff nunca deveriam ter vindo, tornaram o carro muito mais rápido, especialmente na Hungria. Mas também temos coisas em preparação e faremos tudo o que pudermos para ganhar o Campeonato Mundial.”