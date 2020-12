F1: Red Bull poderá fazer o seu próprio motor

A Red Bull sempre se apresentou como uma equipa que apenas faz o seu chassis, utilizando motores fornecidos por fabricantes especializados. Mas esse cenário pode mudar em 2025.

A Red Bull deverá ficar com as unidades motrizes da Honda, o que obrigará a equipa a investir num departamento dedicado apenas aos motores. A experiência que irá ganhar nesse campo abre portas para que os Bull ponderem fazer o seu próprio motor, desde que a futura regulamentação permita que sejam baratos o suficiente.

Falando ao Motorsport.com, Helmut Marko, consultor da Red Bull , disse que a chave do que acontecerá depende dos novos motores – que poderão chegar em 2025 – serem suficientemente baratos para que a Red Bull possa fazer o investimento.

“Se as pistas se tornarem verdade e o novo motor for muito mais simples no design; que o MGU-H é eliminado, e que permanece inovador mas com um limite de custo anual de cerca de 50 milhões, então já não é uma questão tão complexa como o motor actual”, explicou Marko. “Isso significa que poderíamos então fazer o desenvolvimento para esse motor na nossa sede em Milton Keynes”.

Para já o objetivo passa por garantir as unidades Honda até ao final desta regulamentação e fazer toda a manutenção dos motores em Milton Keynes. Mas se a Red Bull fizer os seus próprios motores, resolve um problema que tem atormentado a equipa desde a entrada da era híbrida. A equipa teve dificuldades no relacionamento com a Renault, resultando no divórcio amargo e agora está à mercê da vontade da Honda. Com um motor próprio a equipa ficaria 100% independente e poderia dar o exemplo a outras estruturas como a McLaren.